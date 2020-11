Samuel Eto’o in het ziekenhuis na zwaar auto-ongeluk

De Kameroener, die geldt als een van de beste Afrikaanse voetballers aller tijden, werd in zijn geboorteland aangereden door een bus toen hij onderweg was naar huis. Eto’o (39) liet wel al weten dat hij in orde is. Hij zou volgens de lokale media hoofdletsel hebben en verblijft in het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Eto’o heeft een volle erelijst met goud op de Olympische Spelen in Sydney (2000) en tweemaal winst in de Afrika Cup (2000 en 2002) met Kameroen. Voor zijn land scoorde hij 56 keer in 118 interlands.

In clubverband won hij onder meer drie Champions League-trofeeën met achtereenvolgens FC Barcelona (2006 en 2009) en Inter (2010). Bij die laatste was hij ploeggenoot van Wesley Sneijder.

Eto’o stopte ruim een jaar geleden met voetballen.