Vier jaar schorsing dreigt voor Rusland bij Spelen en WK’s

Dat zijn de concrete aanbevelingen van een onafhankelijke onderzoekscommissie aan het wereldantidopingbureau WADA. Die commissie is ervan overtuigd dat Rusland heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters die het na een moeizaam proces heeft verkregen uit het dopinglaboratorium in Moskou.

De commissie kwam vorige week met de bevindingen naar buiten en gaf toen al een negatief oordeel over het werk van het Russische antidopingbureau Rusada. Nu is dat gevat in harde maatregelen waar het WADA zich op een congres op 9 december in Parijs over moet buigen.

Een uitsluiting van vier jaar zou betekenen dat Rusland niet kan deelnemen aan de Zomerspelen van Tokio in 2020 en de Winterspelen van Peking in 2022. De commissie verzet zich overigens niet tegen deelname van Russische sporters aan Olympische Spelen en WK’s onder neutrale vlag. Dat gebeurde al tijdens de vorige Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Keiharde voorwaarde is dat die sporters kunnen aantonen dat ze zich nooit hebben bezondigd aan doping.

WADA kreeg in januari van dit jaar na lang aandringen toegang tot het omstreden lab in Moskou. Daaruit volgde een onderzoek naar meer dan 2000 urine- en bloedmonsters. Meer dan honderd verdachte gevallen werden aangetroffen. Ook ontstond er twijfel over de echtheid van een aantal stalen. Er zou sprake zijn van manipulatie.

Bekijk ook: Mogelijk geen Rusland op Spelen