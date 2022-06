George Russell zeer kritisch: ’Kwestie van tijd voordat er ongelukken gebeuren’

„De ronde voelde sterk. Dan is het verrassend als je ziet dat de achterstand 1,3 seconde is”, aldus Russell, die in zijn Mercedes nog altijd kampt met enorm veel gestuiter. In Baku komt dat met het lange rechte stuk extra tot uiting.

„De auto staat nu zo dicht bij de grond om het maximale, aerodynamische voordeel te halen. Het is eigenlijk verschrikkelijk. Aan het einde van het rechte stuk kan ik nauwelijks zien waar ik moet remmen, omdat we zo stuiteren. Ik denk niet dat wij de enige auto zijn, maar dat de helft van de grid er last van heeft. Ferrari heeft het ook, maar op de een of andere manier lijden hun rondetijden er niet onder. We doen er alles aan om de problemen op te lossen.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff heft al vaker gezegd dat de stuiter-problemen vrij eenvoudig op te lossen zijn, door het veranderen van de rijhoogte, maar dan verliest een auto direct heel veel snelheid. Russell hoopt dat er veranderingen worden doorgevoerd in de regelementen door de FIA. Dit jaar is het nieuwe tijdperk in de koningsklasse begonnen, met nieuwe auto’s en de terugkeer van het grondeffect.

„Met de technologie die we nu hebben, lijkt het me onnodig dat Formule 1-auto’s die zo hard gaan, maar een paar millimeters boven de grond hangen. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik denk niet dat we dit nog drie jaar kunnen volhouden. Met die hobbels hier en die op en neer verende auto is dat niet bepaald comfortabel. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat er ongelukken gebeuren.”

Red Bull heeft, in tegenstelling tot onder meer Ferrari en Mercedes, overigens veel minder last van het gestuiter.