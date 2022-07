Van der Vaart vindt Bayern de perfecte club voor De Ligt

Premium Voetbal

John van Loen na periodes in Azerbeidzjan en China nu op avontuur in Georgië

John van Loen is even terug in Soest vanwege een mini-zomerstop in Georgië, het land waar hij sinds vorige maand zijn geld verdient als trainer van FC Lokomotivi Tbilisi. De eerste twee duels onder zijn leiding leverden nederlagen op voor de afgetekende nummer laatst van de Georgische competitie, ma...