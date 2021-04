Nog geen navolging voor Duitse turnpakjes met lange pijpen

Het Duitse team liet weten dat hun turnsters een rolmodel willen zijn en zich willen presenteren zonder zich oncomfortabel te voelen in de traditionele minder bedekkende turnpakjes.

„Ik voel me er niet toe aangetrokken”, vertelde Wevers na haar optreden in de meerkampfinale. „Ik respecteer hoe zij erin staan en iedereen moet zich goed voelen. Maar het moet wel bij je passen. Daarbij is turnen een schoonheidssport. Met de benen zichtbaar zie je ook duidelijker de mooie lijnen. Maar het is goed dat ze de keus hebben om het zo te doen.”

Naomi Visser: „Die pakjes horen ook een beetje bij de turnbeleving.” Ⓒ AFP

Stoer

Naomi Visser, vrijdag eveneens finaliste, vond het wel „stoer” van de Duitse vrouwen. „Als ze zich er beter in voelen moeten ze het vooral doen. Bij ons is het geen item. Ik voel me goed zo. Die pakjes horen ook een beetje bij de turnbeleving.” Dat zal niet snel veranderen, denkt Wevers: „Ik ben benieuwd, maar ik heb zelf niet het idee dat het navolging gaat krijgen. En de uitstraling? „Ach, dat is subjectief. Iedereen kijkt er op zijn manier naar.”