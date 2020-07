Totale chaos in Belgische competitie

Er is een aanzienlijke dwangsom uitgesproken voor wedstrijden die worden afgetrapt zonder Waasland-Beveren in de eerste klasse. Het is nog niet duidelijk of dat de geëiste 5 miljoen euro per wedstrijd is.

„Wij zijn uiteraard blij met deze uitspraak”, vertelt voorzitter Dirk Huyck in een korte reactie. „We hebben altijd gezegd dat het niet eerlijk is dat de Pro League, onze belangenvereniging, beslist over het lot van een club. Ik hoop nu dat er loyaliteit en solidariteit ontstaat tussen de clubs om op de Algemene Vergadering een goede en juiste beslissing te nemen.”

De uitspraak is een enorm probleem voor de Pro League, dat vrijdag eigenlijk wil stemmen over een competitieformat met 16 clubs, zonder de Waaslanders. De competitiestart over een week is dus in gevaar. Eerder negeerde de Raad van Bestuur van de Pro League het oordeel van het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport, red) over de degradatie van Waasland-Beveren. Op basis hiervan vond Waasland-Beveren dat het niet mocht degraderen uit de hoogste klasse.

„We zijn verbaasd dat de Pro League tegen haar statuten ingaat en de beslissing van het BAS negeert”, reageerde Tom Rombouts, de advocaat van Waasland-Beveren, toen. „Onze club zal alle middelen uitputten om in 1A te blijven.”