’Prestigieus miljoenenproject Ajax gaat door’

Edwin van der Sar Ⓒ ANP

De bal rolt al sinds 8 maart niet meer in de Eredivisie. Maar tijd om zijn rust te pakken, heeft Edwin van der Sar allerminst. In plaats van zijn dinsdagcolumn te schrijven, geeft de Ajax-directeur een inkijkje in zijn propvolle agenda en pikt hij er op verzoek van Telesport een aantal punten uit.