’In de show die het leven van Mathieu van der Poel is, heb ik in ieder geval het mooiste zitje’

Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne Bertels. Ⓒ Instagram

Drie jaar geleden wist ze nauwelijks wat een dérailleur was. De weg in de Vlaamse Ardennen kent ze nog altijd niet. Ze heeft zelfs, merkt ze bedeesd op, geen eigen fiets. Als het waar is dat tegenpolen elkaar aantrekken, kan er geen beter koppel zijn dan Roxanne Bertels (28) en Mathieu Van der Poel (26). Ze lacht: „Mijn papa verplichtte mij vroeger met de fiets naar school te gaan. Zelf fietsen is sindsdien niet meer mijn ding.” We spreken Roxanne ’Van der Poel’, rennersvrouw, maar wel op haar manier.