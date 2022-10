Tottenham-coach Conte woest op video-scheidsrechter Van Boekel

„De video-scheidsrechter richt veel schade aan”, uitte de Italiaan zijn woede op Pol van Boekel, de VAR van dienst in het groepsduel in de Champions League. Door ingrijpen van de Nederlander werd een doelpunt van Harry Kane, diep in blessuretijd, afgekeurd. Het had plaatsing voor de knock-outfase betekend.

„Er bestaat veel onrecht. Ik zou wel eens willen zien of hij in een ander stadion een grotere club ook een vergelijkbaar doelpunt had afgenomen. Daar ben ik heel benieuwd naar”, zei Conte, die nu met zijn club volgende week ten minste een punt nodig heeft in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille.

Nadat Kane de zo belangrijke tweede treffer had gemaakt tegen de Portugezen duurde het zeker 5 minuten voordat scheidsrechter Danny Makkelie van de VAR uitsluitsel kreeg. De aanvaller bleek met het blote oog amper waarneembaar buitenspel te hebben gestaan. Makkelie keurde het doelpunt alsnog af en stuurde Conte wegens protesteren de kleedkamer in. „Dit soort situaties lijkt nergens op. Ik zie er niets positiefs in.”