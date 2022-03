Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben de bondscoach dankbaar dat hij me oproept’ Mislukte transfer Bergwijn zal bij ’zuinig’ Ajax nog weleens onder loep worden genomen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Steven Bergwijn wordt gefeliciteerd door Frenkie de Jong. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Het is een zorgelijke ontwikkeling voor Louis van Gaal dat een aantal internationals beperkt aan bod komt bij hun clubs. Toch blijft de bondscoach van het Nederlands elftal ze opstellen, omdat hij vertrouwen in hen heeft en ze een steuntje in de rug wil geven in moeilijke tijden. Een van de internationals die met een oppepper terugkeert bij zijn club is Steven Bergwijn, die zich recentelijk ontpopt als goalgetter in Oranje en tegen Duitsland opnieuw trefzeker was.