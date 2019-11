Blessuregolf teistert Galatasaray, ook Babel onzeker

De coach meldde dat er een grote kans is dat keeper Fernando Muslera weer in het doel kan staan, maar ook dat hij over Babel minder goed nieuws had. „Hij kwam met een knieblessure terug van het Nederlands elftal. Hij heeft daarna een grote inspanning gedaan om te kunnen spelen in de topper tegen Basaksehir (1-0-nederlaag), maar moet dat nu bekopen. Hij zit bij de selectie, maar het is zeer twijfelachtig of hij kan spelen.”

Bij de Turkse club ontbreken in ieder geval aanvallers Radamel Falcao en Florin Andone en verdedigers Christian Luyindama en Sener Özbayrakli.

Galatasaray staat op één punt na vier duels en Club Brugge heeft twee punten. In groep A is Paris Saint-Germain al zeker van de volgende fase en heeft Real Madrid met zeven punten uit vier duels goede papieren om te overwinteren in de Champions League.