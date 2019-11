Trotse Tsitsipas klopt schutterende Federer

Tsitsipas had in de eerste set aan één breakpoint, in de tweede game, genoeg om die set naar zich toe te trekken. Federer liet zes kansen liggen om de service van de Griek te breken. De debutant op het eindejaarstoernooi met de acht beste tennissers van het seizoen sloeg in de tweede set wel direct weer toe.

Federer wist de stand gelijk te trekken door in de vierde game, op zijn tiende breakpoint, dan eindelijk toe te slaan. De 38-jarige Zwitser vierde dat uitbundig, maar leverde vervolgens gelijk weer z’n eigen service in. Tsitsipas hield die voorsprong wel vast, al kreeg Federer op 5-4 nog twee kansen om terug te breken. De Griekse nummer 6 van de wereld werkte zichzelf echter weer uit de problemen en maakte het af met een ace. Tsitsipas plaatste zich zo voor de eindstrijd van de seizoensfinale, waarin hij de winnaar treft van het duel tussen titelverdediger Alexander Zverev en Dominic Thiem.

Stefanos Tsitsipas bereikt de finale. Ⓒ AFP

„Ik ben vandaag zo trots op mezelf”, zei Tsitsipas. „Het was een mentaal gevecht, met al die breakpoints voor Roger. Ik ben trots dat ik zoveel geweldige punten kon redden. Dit was een van mijn beste wedstrijden dit seizoen.” Federer stond in zijn lange carrière tien keer in de finale van de ATP Finals. De Zwitser won in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011. Hij plaatste zich donderdag in Londen voor de halve finales door Novak Djokovic in zijn laatste groepswedstrijd te verslaan. Aan zijn niveau uit dat duel kwam hij in de 02 Arena geen moment toe.