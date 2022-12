KNSB hoopt volgende week op natuurijs

„In 2021, midden in coronatijd, hebben we gezien hoe half Nederland gek werd omdat er natuurijs lag”, zegt Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. „Hoe mooi zou het zijn als we komende week weer lekker buiten konden schaatsen? Maar laten we wel voorzichtig zijn en niet te vroeg het ijs opgaan. Ons advies: houd goed in de gaten wanneer de natuurijsbanen van onze clubs opengaan. Daar kun je altijd veilig schaatsen.”

De KNSB heeft op de website schaatsen.nl een overzicht staan van aangesloten clubs die een natuurijsbaan hebben. De verenigingen geven op die site zelf aan wanneer hun baan opengaat voor het publiek. Volgens de KNSB staan vijf clubs klaar om, zodra het kan, een marathon op natuurijs te organiseren. Het gaat om ijsverenigingen in Haaksbergen, Noordlaren, Burgum, Puttershoek en Nieuw-Buinen. IJsvereniging Nieuw-Amsterdam in Veenoord huisvestte al vaak de eerste natuurijsmarathon van het jaar, maar vanwege verbouwing van de baan is dat voorlopig niet mogelijk.