Koopwoede zwalkend Chelsea neemt dankzij truc nieuwe eigenaar absurde vormen aan

Amsterdam - Het grote geld rolt momenteel in Saoedi-Arabië, waar topspelers met megasalarissen naartoe worden gelokt. Toch gaat er niet veel minder over de bank bij Chelsea. Sinds de steenrijke Amerikaanse zakenman Todd Boehly mei vorig jaar de boel overnam van Roman Abramovich lijkt haast niets te gek op transfergebied. Een slordige miljard euro heeft hij in ruim een jaar tijd uitgegeven, terwijl rijke concurrenten Manchester City en Manchester United stoeien met de Financial Fair Play-regels van de Premier League. Hoe kan dat?

Todd Boehly. Ⓒ ANP/HH