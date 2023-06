Tim van Rijthoven mist Libema Open: ’Met pijn in het hart moet ik me afmelden’

Van Rijthoven: ,,Met pijn in mijn hart heb ik mij moeten afmelden voor Libéma Open. Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te zijn, wilde niets liever dan mijn titel verdedigen. Helaas heeft mijn elleboog meer tijd nodig om volledig te herstellen. Ik heb grote stappen gemaakt, maar kan op dit moment nog geen volledige wedstrijden spelen. Hopelijk ben ik snel weer terug op de tour en voor volgend jaar staat Libéma Open zeker weer in mijn schema.”

Van Rijthoven beleefde vorig jaar de week van zijn leven met zeges op Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev. De Rus nam hij de finale te grazen. In het afgelopen jaar kampte Van Rijthoven geregeld met blessures, waardoor hij zijn grote doel, het behalen van de top-100, niet kon verwezenlijken. Van Rijthoven kwam tot nu tot niet verder dan de 101e plek op de ATP-ranglijst.

Bekijk ook: Van de Zandschulp illusie armer op Roland Garros door zelfveroorzaakte voetblessure

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor vertegenwoordigen Nederland in Rosmalen. De wildcard van Van Rijthoven wordt overgenomen door de Italiaan Jannik Sinner, die in 2019 ook al eens in actie kwam bij het toernooi in Brabant. De nummer negen van de wereld voegt zich bij top-10 spelers Daniil Medvedev en Felix Auger-Aliassime.

Bij de vrouwen komen onder anderen Belinda Bencic, Elina Svitolina, Victoria Azarenka, Bianca Andreescu, Elise Mertens en Venus Williams in actie.