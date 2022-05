Karim Benzema: ’Natuurlijk denk ik na zo'n seizoen aan de Gouden Bal’

„Natuurlijk denk ik na zo’n seizoen aan de Gouden Bal”, zei de spits na de gewonnen finale tegen Liverpool (1-0). „Ik ga nu naar de nationale ploeg van Frankrijk, maar ik denk niet dat ik bij mijn club meer had kunnen doen dit seizoen. We zullen zien wat er gebeurt, maar ik ben in ieder geval trots op wat ik heb gedaan. Ik hoef op het veld niets meer te bewijzen.”

Vooral dankzij de goals van de Fransman bereikte Real de finale van de Champions League, door Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester City steeds op miraculeuze wijze uit te schakelen. In de eindstrijd in het Stade de France maakte Vinícius Júnior het enige doelpunt. „Je kan niet zeggen dat we dit seizoen geluk hebben gehad. Ja, je kan een keer geluk hebben, maar niet de hele tijd. We hebben deze prijs verdiend door heel hard te werken, nooit op te geven en steeds terug te komen”, zei Benzema na zijn vijfde eindzege in de Champions League.

Zinédine Zidane was in 1998 de laatste Franse winnaar van de Gouden Bal-verkiezing, die wordt georganiseerd door France Football. De winnaar van dit jaar wordt op 17 oktober gehuldigd in Parijs.

Man van het record

Trainer Carlo Ancelotti bleef na het winnen van de Champions League met Real Madrid zoals altijd bescheiden, maar de Italiaan stelde wel lachend vast dat hij een unieke prestatie heeft geleverd. „Ik ben nu de man van het record”, zei Ancelotti met een brede glimlach. „Ik ben heel blij dat ik de Champions League vier keer heb gewonnen, maar ik vind het nog veel mooier dat we na mijn terugkeer bij Real Madrid zo’n spectaculair seizoen hebben beleefd.”

Ancelotti (62) werd de eerste trainer met vier eindzeges in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Hij overtrof de Engelsman Bob Paisley en de Fransman Zinédine Zidane, die met respectievelijk Liverpool (1977, 1978 en 1991) en Real (2016, 2017 en 2018) drie keer kampioen van Europa werden. „We hebben in de knock-outfase veel zware wedstrijden moeten spelen, maar we gaven nooit op.”

Ancelotti is bezig aan zijn tweede periode bij De Koninklijke. Hij had Real in 2014 La Décima bezorgd, de tiende eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Ancelotti, die als trainer van AC Milan in 2003 en 2007 al de Champions League had gewonnen, werkte daarna bij Bayern München, Napoli en Everton. De gelouterde Italiaan keerde vorig jaar terug in Madrid en won met Real achtereenvolgens de Spaanse Supercup, de landstitel en zaterdag ook weer de Champions League. „Het is een ongelooflijk seizoen geweest.”