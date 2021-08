Chelsea-trainer Tuchel maakt zich ’grote zorgen’ over blessure Hakim Ziyech

Dat gebeurde in de 40e minuut, toen Ziyech na een botsing met de Argentijnse verdediger Juan Foyth niet meer verder kon. De voormalig voetballer van Ajax had veel pijn aan zijn schouder en verliet onder begeleiding van medici het veld.

De 28-jarige Marokkaanse international had kort daarvoor de score in Belfast geopend voor Chelsea. Ziyech deed dat op aangeven van Kai Havertz, die de bal vanaf de linkerkant laag voorgaf. Ondanks dat hij de bal niet helemaal goed raakte, passeerde hij doelman Sergio Asenjo wel.

Zorgen bij Tuchel om Ziyech

Trainer Thomas Tuchel maakt zich grote zorgen over Ziyech. „Als je iemand al in de eerste helft wisselt is er echt wel iets aan de hand”, zei de Duitser. „Hakim was een van de betere spelers. Het was moeilijk hem eruit te halen.”

Wat er precies aan de hand is met de Marokkaans international is nog niet helemaal duidelijk. Ziyech viel kort voor rust uit, ogenschijnlijk met een blessure aan de bovenarm. Hij had op dat moment de score al geopend. Chelsea won de wedstrijd na strafschoppen. De club opent het seizoen in de Premier League komend weekeinde tegen Crystal Palace.