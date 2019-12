Haase laat Australian Open schieten

Haase verkiest begin 2020 het spelen van twee challengertoernooien in Bangkok boven het kwalificatietoernooi van het eerste grand slam van het seizoen. In de eerste week van het seizoen hoopt Haase op basis van een wildcard deel te nemen aan de kwalificaties van het ATP-toernooi van Doha.

De 32-jarige Haase deed de afgelopen tien jaar mee aan de Australian Open, telkens in het hoofdtoernooi. Sinds begin 2011 was hij op alle 36 grand slams van de partij.

Bertens en Rus

De Australian Open begint op maandag 20 januari. Begin dit jaar haalde Haase de tweede ronde in Melbourne. Bij de vrouwen zijn Kiki Bertens en Arantxa Rus rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

In aanloop naar het nieuwe seizoen ontbreekt Haase ook op de NK tennis, van 14 tot en met 22 december in Alphen aan den Rijn. Ook regerend Nederlands kampioen Scott Griekspoor is niet van de partij. Griekspoor besloot onlangs zijn tennisloopbaan te beëindigen.