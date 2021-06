Lewis Hamilton in gesprek met Mercedes

„We zijn begonnen met de discussies”, liet de 36-jarige Brit weten in de aanloop naar de Grand Prix van Stiermarken zondag op de Red Bull Ring in Spielberg. „Er valt nog niet veel over te zeggen. Maar de zaken zien er positief uit.”

Hamilton verlengde pas in februari zijn contract bij Mercedes voor 1 jaar. Teambaas Toto Wolff liet destijds weten dat het de bedoeling zou zijn om voor de periode na 2021 sneller tot een akkoord te komen.

Bottas

Hamilton, achter Max Verstappen momenteel tweede in de WK-stand, maakte zich in Spielberg sterk voor een langere samenwerking met collega Valtteri Bottas. De Fin is tot dusver met Mercedes bezig aan een teleurstellend seizoen en staat vijfde in het klassement. Zijn contract loopt eveneens eind dit jaar af.

„Valtteri is mijn ploeggenoot en we hebben beiden onze hoogte- en dieptepunten gehad in onze carrières”, betoogde Hamilton. „Wat mij betreft is hij een fantastische ploeggenoot. Ik zie geen noodzaak om daarin een wijziging aan te brengen.”

Bottas valt de laatste weken tegen. George Russell (Williams), die Hamilton vorig jaar al eens verving in Bahrein, wordt steeds vaker genoemd als de opvolger van de Fin.