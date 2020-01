Sport Kort: Coronavirus maakt skibond aan het twijfelen

Skiën: Bond twijfelt na uitbraak coronavirus

11.29 uur: De internationale skibond FIS twijfelt over het laten doorgaan van een wereldbekerwedstrijd in China. De bond gaat de komende dagen de teams polsen hoe zij tegenover afreizen naar China staan, nu daar het coronavirus is uitgebroken. Dat virus, voor het eerst ontdekt in de stad Wuhan, heeft in China aan 41 mensen het leven gekost. In het nabij Peking gelegen Yanking staan op 15 en 16 februari een afdaling en een super-G voor mannen gepland.

Yanking, waar over twee jaar ook de olympische wedstrijden worden gehouden tijdens de Winterspelen van Peking, ligt meer dan 1000 kilometer ten noorden van Wuhan.

Kawhi Leonard (l.) is een ware plaaggeest voor Dion Waiters (r.) en zijn ploeggenoten van Miami Heat. Ⓒ USA Today Sports

Basketbal: Zeldzame thuisnederlaag Miami Heat

09.41 uur: Miami Heat heeft de tweede thuisnederlaag van het seizoen geleden in de NBA. Los Angeles Clippers was in Florida de baas over de thuisploeg. Een hoofdrol bij de 122-117-zege was weggelegd voor Kawhi Leonard.

Leonard maakte zeventien van zijn 33 punten in een cruciaal derde kwart en liet voor het eerst in zijn loopbaan een triple-double noteren. Ook in de rebounds (tien) en assists (tien) liet hij dubbele cijfers noteren. Bij Miami kwam Jimmy Butler tot twintig punten, acht rebounds en zeven assists voordat hij in het vierde kwart met een enkelblessure naar de kant moest. Halverwege leidde Miami met twee punten verschil, na het derde kwart stond het opeens 101-85 voor de Clippers.

Houston Rockets zag Russell Westbrook voor de tweede keer dit seizoen tot 45 punten komen. Het leverde de Rockets een zege (131-124) op bij Minnesota Timberwolves. Milwaukee Bucks had vrijdagavond de veertigste zege van het seizoen geboekt. Charlotte Hornets werd verslagen in een NBA-duel dat voor het eerst in de geschiedenis in Parijs werd gespeeld.