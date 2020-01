Sport Kort: Tafeltennissters niet naar Tokio

Paardensport: Opnieuw zege dressuuramazone Werth in Amsterdam

15.44 uur: De Duitse dressuuramazone Isabell Werth heeft zaterdag bij Jumping Amsterdam ook de kür op muziek gewonnen. Werth was vrijdag al de beste in de Grand Prix. Edward Gal eindigde zaterdag als derde.

Werth, op jacht naar haar vierde eindzege op rij in de wereldbeker, kwam met Weihegold tot een score van 90,280. Ze was de enige die boven de grens van 90 procent kwam. De Britse Charlotte Dujardin bleef met Mount St John Freestyle wel in de buurt met 89,505. Gal kwam daar op enige afstand met Glock’s Zonik NOP achter: 85,385. Hans-Peter Minderhoud moest met Glock's Dream Boy NOP genoegen nemen met de zesde plaats in de Amsterdamse RAI.

Veldrijden: Betsema tweede bij rentree na dopingschorsing

14.57 uur: Denise Betsema is bij haar rentree meteen als tweede geëindigd in de Kasteelcross, een veldrit in het Belgische Zonnebeke. De van Texel afkomstige Betsema keerde terug na een schorsing van zes maanden wegens overtreding van de dopingregels. Ze was in de vorige winter twee keer positief bevonden op het gebruik van anabole steroïden, maar kon de internationale wielrenunie UCI overtuigen dat sporen daarvan via een vervuild supplement in haar lichaam waren beland. Daarop werd ze slechts voor zes maanden geschorst. Betsema kondigde maandag haar terugkeer in het crosspeloton al aan. In Zonnebeke was de winst voor de Luxemburgse Christine Majerus.

Betsema was in het seizoen 2018-2019 goed voor liefst vijftien overwinningen. Nadat bekend was geworden dat ze positief was getest hield ze haar onschuld vol. Wat volgde was een lange stilte, die pas maandag werd doorbroken door de UCI en haar team Pauwels Sauzen - Bingoal. Duidelijk werd zaterdag dat Betsema niet stil heeft gezeten. Hoewel de meeste toppers ontbraken in Zonnebeke maakte ze toch indruk.

Tafeltennis: Vrouwen missen kwalificatie voor Spelen

14.47 uur: De Nederlandse tafeltennissters gaan komende zomer niet als team naar de Olympische Spelen van Tokio. Oranje verloor bij het kwalificatietoernooi in het Portugese Gondoma in de herkansingen van Portugal. Het gastland won met 3-2 dankzij winst van Yu Fu in de beslissende vijfde partij op Kim Vermaas: 11-2 11-8 11-9.

Nederland verloor donderdag in de kwartfinales van Singapore en belandde daarmee bij de acht landen die voor één resterend ticket mochten strijden. Extra domper was het wegvallen van Li Jie met een spierblessure. Portugal was zaterdag de eerste tegenstander in de herkansingen en de nederlaag was meteen fataal.

Het duo Vermaas/Li Jiao had Nederland nog wel op voorsprong gezet. Shao Jieni en Luo Xue werden in drie games verslagen: 11-9 11-9 14-12. Maar Britt Eerland ging in vier games ten onder tegen Yu Fu. De eerste game had ze nog met 11-2 gewonnen. Li Jiao bracht Oranje opnieuw op voorsprong met een zege in vier games op Luo Xue.

Eerland startte vervolgens opnieuw met gamewinst tegen Shao Jieni, maar had de drie daaropvolgende games geen verweer tegen de van oorsprong Chinese speelster. De beslissing lag in handen van Vermaas die het tegen Yu Fu niet redde.

Golf: Luiten zakt weg in Dubai

14.41 uur: Joost Luiten is op de derde dag van de Dubai Desert Classic weggezakt in het klassement.

De 34-jarige Rotterdammer had voor zijn derde omloop 73 slagen nodig. Daarmee bleef hij één slag boven het baangemiddelde. Luiten produceerde drie birdies, maar door twee bogeys en één dubbele bogey, op de twaalfde hole, raakte hij in de rangschikking verder achterop.

Luiten staat met een score van 217 op de 49e plek. De Chinees Ashun Wu leidt met een score van 205 slagen.

Wedstrijddirecteur Marcus Waldner. Ⓒ EPA

Skiën: Bond twijfelt na uitbraak coronavirus

11.29 uur: De internationale skibond FIS twijfelt over het laten doorgaan van een wereldbekerwedstrijd in China. De bond gaat de komende dagen de teams polsen hoe zij tegenover afreizen naar China staan, nu daar het coronavirus is uitgebroken. Dat virus, voor het eerst ontdekt in de stad Wuhan, heeft in China aan 41 mensen het leven gekost. In het nabij Peking gelegen Yanking staan op 15 en 16 februari een afdaling en een super-G voor mannen gepland.

Yanking, waar over twee jaar ook de olympische wedstrijden worden gehouden tijdens de Winterspelen van Peking, ligt meer dan 1000 kilometer ten noorden van Wuhan.

Kawhi Leonard (l.) is een ware plaaggeest voor Dion Waiters (r.) en zijn ploeggenoten van Miami Heat. Ⓒ USA Today Sports

Basketbal: Zeldzame thuisnederlaag Miami Heat

09.41 uur: Miami Heat heeft de tweede thuisnederlaag van het seizoen geleden in de NBA. Los Angeles Clippers was in Florida de baas over de thuisploeg. Een hoofdrol bij de 122-117-zege was weggelegd voor Kawhi Leonard.

Leonard maakte zeventien van zijn 33 punten in een cruciaal derde kwart en liet voor het eerst in zijn loopbaan een triple-double noteren. Ook in de rebounds (tien) en assists (tien) liet hij dubbele cijfers noteren. Bij Miami kwam Jimmy Butler tot twintig punten, acht rebounds en zeven assists voordat hij in het vierde kwart met een enkelblessure naar de kant moest. Halverwege leidde Miami met twee punten verschil, na het derde kwart stond het opeens 101-85 voor de Clippers.

Houston Rockets zag Russell Westbrook voor de tweede keer dit seizoen tot 45 punten komen. Het leverde de Rockets een zege (131-124) op bij Minnesota Timberwolves. Milwaukee Bucks had vrijdagavond de veertigste zege van het seizoen geboekt. Charlotte Hornets werd verslagen in een NBA-duel dat voor het eerst in de geschiedenis in Parijs werd gespeeld.