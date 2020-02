Basisdebuut lonkt voor Danilo tegen Getafe

Daley Blind lijkt de aangewezen man om de geschorste Nicolas Tagliafico te vervangen als linksback. Lisandro Martinez staat in dat geval op de positie van Blind. Hij wordt in het hart van de defensie normaal gesproken geflankeerd door Perr Schuurs, die vorige week als invaller nog in de fout ging bij de late 2-0 van Getafe. De geblesseerde Noussair Mazraoui en Joël Veltman zijn niet inzetbaar.

Het Ajax-middenveld lijkt te worden gevormd door Carel Eiting, Ryan Gravenberch en Donny van de Beek. In de voorhoede staan vanavond normaal gesproken Ryan Babel, Danilo en Dusan Tadic. Tenzij Ten Hag in aanloop naar de topper met AZ toch risico durft te nemen met Promes.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martinez, Blind; Gravenberch, Van de Beek, Eiting; Danilo, Babel, Tadic.