Alexander Zverev verwacht snelle rentree

Zverev liep de blessure op in een training, voorafgaand aan de halve finale in Parijs. Hij verloor vervolgens kansloos in drie sets van de Noor Casper Ruud. Zverev was in die partij niet zichzelf. „Er was sprake van een verrekking, gelukkig is er niets beschadigd”, aldus de olympisch kampioen. „Ik pak in de loop van deze week de draad weer op. Ik twijfel er niet aan of ik ook op Wimbledon kan spelen.”

Slechte rentree Kyrgios

Nick Kyrgios heeft zijn eerste tenniswedstrijd na maanden afwezigheid verloren. De Australiër ging op het grastoernooi van Stuttgart in de eerste ronde onderuit tegen de Chinees Wu Yibing: 7-5 6-3.Kyrgios verloor een klein jaar geleden in de finale van Wimbledon van de Serviër Novak Djokovic. In oktober onderging hij een knieoperatie. De 28-jarige Kyrgios miste daarna de grandslamtoernooien Australian Open en Roland Garros.

Kyrgios, die vorig jaar in Stuttgart in de halve finale verloor van de Schot Andy Murray, leek ook tegen Wu Yibing nog last te hebben van zijn knie. De tennisser noteerde wel vijftien aces.

Bekijk ook: Djokovic treft Ruud in finale Roland Garros