’Zorgelijke ontwikkeling’ rond keepers Oranje

Marco Bizot, Jasper Cillessen en Jeroen Zoet. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Dick Advocaat zei na de zege van Feyenoord op Emmen in zijn keeper Justin Bijlow (22) op termijn dé doelman van Oranje te zien. Keeperkenner Frans Hoek (63) sluit dat niet uit en ziet de Feyenoorder als een van de lichtpuntjes in de doelmanduisternis. „Want de goede keepers zijn momenteel dun gezaaid en dat is met het oog op het EK een zorgelijke ontwikkeling”, aldus de voormalig keeperscoach van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München, Manchester United én het Nederlands elftal.