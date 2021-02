Willem II boekt belangrijke eerste uitzege van het seizoen

De druk op Willem II was verder toegenomen, doordat hekkensluiter FC Emmen voor de tweede week op rij had gewonnen en daardoor op twee punten was gekomen en ook ADO Den Haag, de andere grote concurrent in de strijd tegen directe degradatie, een puntje had gesprokkeld tegen RKC Waalwijk.

Bij Willem II ontbraken in vergelijking met het gelijkspel tegen ADO Den Haag de geschorste Jordens Peters, de weer geblesseerde Freek Heerkens en Mats Köhlert, die op de bank begon. Sven van Beek, Derrick Köhn en Mike Trésor Ndayishimiye namen hun plaatsen in.

Bij Sparta had Danzell Gravenberch een basisplaats gekregen na zijn twee goals tegen Ajax. In de eerste helft was het een gelijkopgaande strijd, waarbij beide ploegen kleine kansjes kregen, maar niet echt konden doordrukken.

Na een omzetting bij Sparta kwam de thuisploeg na rust beter voor de dag. Sparta-trainer Henk Fraser had Bryan Smeets ingebracht voor Sven Mijnans. Willem II was in die fase zoekende en trainer Zeljko Petrovic had er geen goed gevoel over en liet zijn ergernis de blijken over dingen die mis gingen bij zijn ploeg of twijfelachtige beslissingen van de arbitrage de vrije loop. Een kwartier na rust trapte hij uit boosheid zelfs zijn stoeltje ondersteboven.

Rode kaart

Willem II richtte zich op en kwam onder de druk uit. Na goed voorbereidend werk van Mike Trésor Ndayishimiye was het Ché Nunnely die de Tilburgers op voorsprong bracht. Nadat Willem II vergeefs om een strafschop had gevraagd, toen Kwasi Wriedt bij een duel in de zestien werd vastgehouden door Michaël Heylen, ging de bal wel op de stip toen Jeffry Fortes bij een nieuwe kansrijke situatie Vangelis Pavlidis vasthield. Na interventie van de VAR besloot Blom de aanvankelijke gele kaart om te zetten in rood, zodat Sparta met een man minder verder moest. Ndayishimiye, een van de uitblinkers bij Willem II, benutte de buitenkans koeltjes (0-2). Sparta kon vervolgens geen vuist meer maken in het restant van de wedstrijd, waardoor Willem II eindelijk weer eens met een positief gevoel in de bus kon stappen na een thuiswedstrijd.

Nu de drie ploegen onderin punten aan het pakken zijn, rijst de vraag of er nog andere teams in de degradatiestrijd betrokken zullen worden. Het gat tussen nummer zestien Willem II en nummer vijftien VVV-Venlo bedraagt bijvoorbeeld nog maar vijf punten met nog tien duels te gaan. Ook RKC Waalwijk en Sparta (allebei zes punten meer dan Willem II) kunnen nog zeker niet op hun lauweren rusten. Sparta leek na een goede fase na de winterstop al veilig voor degradatie, maar heeft uit de afgelopen zeven duels nog maar twee punten gepakt, waardoor er veel druk staat op de uitwedstrijd tegen hekkensluiter FC Emmen komende vrijdag.

