Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-trainer Roger Schmidt niet van zijn stuk te brengen

Door wilber hack Kopieer naar clipboard

PSV-trainer Roger Schmidt Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - ‘PSV komt nog een hoop ervaring tekort om grote wedstrijden te kunnen beslissen’. Zo verklaarde trainer Roger Schmidt de uitschakeling van PSV voor een vervolg in de Europa League. Juist in de finale wedstrijd van de groep bleek een groot deel van zijn selectie niet in staat om het aanwezige potentieel helemaal te benutten.