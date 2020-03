Ajax zegt contract met Nouri formeel op

Nouri liep op 8 juli 2017 in het Oostenrijkse Zillertal blijvend zwaar hersenletsel op, nadat hij was getroffen door een hartstilstand. Ajax betaalt sinds de tragische gebeurtenis nog maandelijks het salaris van Nouri en blijft dat tot 1 juli doen. Ajax blijft met de familie Nouri en letselschadeadvocaat John Beer in gesprek, zo wordt verzekerd. Ze streven naar een oplossing voor het conflict, waarin beide partijen zijn terechtgekomen.

Lees ook het complete premium verhaal over de situatie rond Ajax en Nouri.