Martin Jol stopt als technisch adviseur bij ADO Den Haag

Met de terugkeer van Nasser El Khayati zijn de taken van Jol als hoofd van het technisch hart afgerond, zo meldt de club.

Jol: „Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan om ADO Den Haag op de rails te krijgen. Met de komst van Nasser is de selectie rond en is mijn werk op technisch vlak gedaan. Het is een geschikt moment om me terug te trekken als hoofd van het Technisch Hart, ook omdat de club nu alle tijd krijgt om op zoek te gaan naar een Technisch Manager”, zegt Jol.

Hij vervolgt: „Mijn focus ligt nu breder, maar ik blijf uiteraard beschikbaar om Mohammed Hamdi en Ruud Brood waar nodig met raad en daad terzijde te staan. Want vanzelfsprekend is en blijft ADO Den Haag mijn club, ook al ga ik de verrichtingen nu op wat meer afstand volgen.”