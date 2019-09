Leclerc boekt eerste F1-zege in Spa

Het was voor Leclerc zijn eerste zege in de koningsklasse. Eerder dit jaar, tijdens de race in Bahrein, was het talent al dicht bij en overwinning, maar werd hij in de slotfase door een mechanisch defect teruggeworpen.

Het was een emotioneel weekeinde voor Leclerc, die zaterdag zijn vriend Anthoine Hubert zag overlijden na een crash op het Belgische circuit in de Ardennen. „Aan de ene kant heb ik een jongensdroom gerealiseerd, maar gisteren heb ik ook een vriend verloren. Deze zege is voor Anthoine. We zijn samen opgegroeid.”

Voor Max Verstappen was de race al na twee bochten voorbij. De Nederlander kwam bij de start in aanraking met Kimi Raikkonen en kreeg vervolgens ook nog een tik van Daniel Ricciardo. Door de schade aan zijn bolide ging Verstappen even later rechtdoor en eindigde hij - tot groot verdriet van de tienduizenden Nederlanders op de tribunes - in de bandenstapel.

Bekijk ook: Verstappen valt direct uit in Spa

Alexander Albon beleefde een prima debuut bij Red Bull Racing. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen begon de race vanwege een gridstraf (wisselen motor) vanaf de zeventiende plek. Mede dankzij een puike inhaalactie op Renault-coureur Daniel Ricciardo, die vorig jaar nog tweede man naast Verstappen, eindigde de Thaise Brit uiteindelijk als vijfde.

Bekijk ook: Prachtig eerbetoon Oranje Legioen aan overleden coureur