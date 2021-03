Fortuna Sittard blijft in ban van keeperssoap

Voetbal

Weer dreun voor Liverpool op Anfield

Liverpool heeft donderdagavond opnieuw klop gekregen in de Premier League. Op Anfield bleek dit keer Chelsea met 1-0 te sterk. Het was de vijfde thuisnederlaag op rij voor de ploeg van Georginio Wijnaldum in het eigen stadion. Mason Mount tekende enkele minuten voor rust voor de winnende treffer. No...