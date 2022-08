Galavoorstelling brengt AZ in play-offs Conference League

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Bij rust stond het al 5-0 door treffers van Vangelis Pavlidis (2x), Tijjani Reijnders (2x) en Hakon Evjen.

Nog geen minuut na rust was het alweer raak voor AZ. Dit keer trof Dani de Wit doel. Het zevende doelpunt van de Alkmaarders liet even op zich wachten. Dat viel ’pas’ in de 74e minuut via Mayckel Lahdo. En daar bleef het bij in Alkmaar.

AZ speelt nu tegen het Portugese Gil Vicente voor een plek in de groepsfase van de Conference League.

Bekijk ook: Alle ballen op Vangelis Pavlidis in cruciale wedstrijd voor AZ

Riechedly Bazoer maakte voor het eerst zijn opwachting bij de Alkmaarders. De nieuweling kwam een klein kwartier in het veld voor Jordy Clasie.

Herbeleef het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken