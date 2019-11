Verstappen heeft oplossing

Verstappen is na zijn uitmuntende regenrace van 2016 zeer geliefd bij de Braziliaanse fans, die hij op zijn manier ook bewondert. „De mensen hier zijn helemaal gek van autosport”, zo weet hij al na zijn eerste kennismaking met de baan in 2014, toen hij namens Toro Rosso een vrije training mocht rijden. „Het ging toen direct goed. Ik vind de flow van de baan erg fijn. Veel circuits hebben van die scherpe bochten, hier zijn ze mooi rond. Dat vind ik prettig, dan kun je de snelheid er lekker inhouden.”

Ook wat Lewis Hamilton betreft, blijft de F1 gewoon in São Paulo. De wereldkampioen, die zich de laatste jaren nadrukkelijk opwerpt als wereldverbeteraar, heeft echter heel andere argumenten. „Er gaat veel geld zitten in de bouw van een nieuw circuit, terwijl hier al een historische baan ligt. Het lijkt mij niet nodig om nog meer bossen te kappen of schade aan te richten. Het geld kan beter gebruikt worden om armoede te bestrijden of het onderwijs te verbeteren. Ik zou het in ieder geval anders besteden.”

Daniel Ricciardo kijkt er op zijn manier tegenaan. De Australiër lijkt het juist ’cool’ om in Rio te rijden. „Ik ben er nog nooit geweest, maar het schijnt een massive city te zijn. Het belangrijkste vind ik dat we in Brazilië blijven racen, al zie ik een nieuwe uitdaging eerlijk gezegd wel zitten.”