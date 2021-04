Tottenham hapert en loopt vierde plaats mis

Kort nadat Harry Kane met een schot op de paal dicht bij zijn derde treffer van de wedstrijd was geweest, schoot invaller Joe Willock aan de andere kant de gelijkmaker binnen. De Spurs staan nu op de vijfde plaats met 49 punten, twee punten minder dan Chelsea dat een dag eerder verloor (2-5) van West Bromwich Albion. Tottenham heeft evenveel punten als Liverpool en West Ham United.

Newcastle, dat vlak boven de degradatiestreep staat, nam in de 28e minuut de leiding via een treffer van Joelinton. Tottenham Hotspur zette binnen zes minuten de achterstand om in een voorsprong via twee goals van Kane, die nu met negentien doelpunten de topscorer van de Premier League is. De Engelse spits voerde zijn totaal in de Engelse competitie op naar 162 goals, waarmee hij Jermain Defoe heeft geëvenaard op de achtste plek van de topschutterslijst aller tijden.

Pieters onderuit met Burnley

Burnley kwam in de uitwedstrijd tegen Southampton met 2-0 voor, maar ging alsnog met 3-2 onderuit nadat verdediger Erik Pieters geblesseerd van het veld was gegaan.

