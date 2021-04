Tottenham hapert, Manchester United laat op gang

Kort nadat Harry Kane met een schot op de paal dicht bij zijn derde treffer van de wedstrijd was geweest, schoot invaller Joe Willock aan de andere kant de gelijkmaker binnen. De Spurs staan nu op de vijfde plaats met 49 punten, twee punten minder dan Chelsea dat een dag eerder verloor (2-5) van West Bromwich Albion. Tottenham heeft evenveel punten als Liverpool en West Ham United.

Newcastle, dat vlak boven de degradatiestreep staat, nam in de 28e minuut de leiding via een treffer van Joelinton. Tottenham Hotspur zette binnen zes minuten de achterstand om in een voorsprong via twee goals van Kane, die nu met negentien doelpunten de topscorer van de Premier League is. De Engelse spits voerde zijn totaal in de Engelse competitie op naar 162 goals, waarmee hij Jermain Defoe heeft geëvenaard op de achtste plek van de topschutterslijst aller tijden.

Manchester United laat op gang tegen Brighton

Manchester United heeft de achterstand op koploper Manchester City niet verder laten oplopen. De nummer 2 van de ranglijst versloeg op eigen veld Brighton & Hove Albion met 2-1. De overwinning kwam moeizaam tot stand. Pas in het laatste half uur kwam de score van ManUnited op gang.

Manchester City, dat met 2-0 won bij nummer 3 Leicester City, leidt met 74 punten. Stadgenoot United heeft 14 punten minder en een wedstrijd minder gespeeld.

Namens de bezoekers opende Danny Welbeck (ex-United) in de 13e minuut van dichtbij de score. ManUnited produceerde in de eerste helft niet één doelgericht schot. Na de rust bracht Marcus Rashford de gelijkmaker op zijn naam op aangeven van Bruno Fernandes. In de 83e minuut bezorgde Mason Greenwood de thuisclub de winst.

Middenvelder Donny van de Beek viel bij United in de slotfase in. Verdediger Joël Veltman speelde de hele wedstrijd bij Brighton en ploeggenoot Davy Pröpper bleef op de bank.

Trainer Ole Gunnar Solskjaer van ManUnited kon tegen Brighton niet beschikken over onder anderen Anthony Martial. De Franse aanvaller keerde met een knieblessure terug van de interlandperiode bij het nationale team. Volgens Solskjaer ziet de kwetsuur er niet best uit en is de kans aanwezig dat Martial dit seizoen in de Premier League niet meer in actie komt.

Manchester United speelt donderdag in de kwartfinales van de Europa League tegen Granada.

Pieters onderuit met Burnley

Burnley kwam in de uitwedstrijd tegen Southampton met 2-0 voor, maar ging alsnog met 3-2 onderuit nadat verdediger Erik Pieters geblesseerd van het veld was gegaan.

