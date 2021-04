’Atlético Madrid lijdt en bloedt in Spanje’

De spelers van Atlético staan teleurgesteld op het veld. Ⓒ ZUMAPRESS.com

Atlético Madrid heeft zondagavond weliswaar de koppositie in de La Liga heroverd, de ploeg van Diego Simeone liet in de uitwedstrijd bij Real Betis (1-1) twee hele dure punten liggen. De Spaanse media zijn het er over eens dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het kwakkelende Atlético de eerste plaats moet afstaan.