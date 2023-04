Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Eredivisie CV verkracht en kannibaliseert Eredivisiesucces’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Valentijn Driessen

Dankzij een failliete rekenmethode van de UEFA – overeenkomstig die voor de stikstofreductie – over de Europese resultaten in de periode 2018-2023 mag de Eredivisie in het seizoen 2024-2025 twee clubs inschrijven voor de groepsfase van de Champions League en één voor de voorronde van het kampioenenbal. Op de Europese ranglijst heeft de Eredivisie namelijk stuivertje gewisseld met de Liga Portugal en is nu de zesde competitie van Europa achter Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.