VIDEO Feyenoord-verdediger Bart Nieuwkoop krijgt rood bij dramatische rentree

Nieuwkoop kreeg in eerste instantie een gele kaart van scheidsrechter Rob Dieperink voor een overtreding op Iñigo Córdoba, diep op de helft van Fortuna. De videoarbiter adviseerde Dieperink de tv-beelden nog eens terug te kijken. Op basis daarvan besloot de scheidsrechter het geel om te zetten in een directe rode kaart.

Tekst gaat verder onder de video

Met tien man

Landskampioen Feyenoord moest daardoor met tien man verder in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Het stond nog 0-0 in De Kuip toen Nieuwkoop werd weggestuurd. Dat was ook de eindstand.

De verdediger speelde tot de zomer van 2021 ook al voor Feyenoord. Op 23 december 2018 werd Nieuwkoop tegen ADO Den Haag met twee keer geel van het veld gestuurd.