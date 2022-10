PSV niet ongeschonden naar Groningen na clash met Arsenal

Van Nistelrooy wil niet zeggen wie dat zijn. „Eén of twee zijn twijfel. Het kan ook zijn dat ze er wel doorheen komen. Dat moeten we zaterdag bepalen.”

Aanvallers Luuk de Jong en Noni Madueke maakten in Londen weer minuten na blessureleed. Mauro Júnior is ook weer terug in de selectie, maar de Braziliaan mocht niet invallen tegen Arsenal. „Hopelijk kunnen we ze de komende weken meer minuten bieden en fit krijgen. Het is geweldig om ze erbij te hebben”, aldus Van Nistelrooy.

PSV, dat op de tweede plek staat in de Eredivisie, gaat zondag vanaf 14.30 uur in Groningen proberen koploper Ajax onder druk te houden. De achterstand is 1 punt. Groningen is niet goed aan het seizoen begonnen en staat zestiende. Ajax speelt zaterdagavond al in Waalwijk tegen RKC.