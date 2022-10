Nog meer kopzorgen Liverpool: Colombiaan Luis Diaz mist waarschijnlijk WK

De Colombiaan blesseerde zich zondag in het duel tegen Arsenal (3-2-verlies) aan de knie en zou voor 10 weken aan de kant staan. Dat melden verschillende media.

Met 10 punten na acht gespeelde wedstrijden is de balans voor het Liverpool van Jürgen Klopp niet om over naar huis te schrijven. Meteen ook de slechtste seizoenstart in tien jaar. Alleen in het seizoen 2012/13 pakte Liverpool minder punten dan nu.

Klopp gaf na het verlies in het Emirates Stadium op zondag al aan dat „Liverpool niet in de titelrace zit.” Ook Virgil van Dijk beseft dat Liverpool in de hoek zit waar de klappen vallen, maar stelt bij Sky Sports: „Wij zijn ook maar mensen. We moeten hard werken om het tij weer te keren. Meer kunnen we niet doen.” Dat zal dus zonder Diaz zijn de komende weken.