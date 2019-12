Kramer na zege op Zuid-Korea: ’Ik voelde echt dat vuur bij iedereen’

„Ik voelde gewoon echt dat vuur bij iedereen, dat gaf ons zoveel power”, zei Jessy Kramer met een grote grijns op haar gezicht. „Iedereen baalde van die verloren wedstrijden tegen Duitsland en Denemarken, maar gelukkig hadden we ondanks dat toch nog kans. We wilden dus koste wat kost dat cadeautje uitpakken.”

Lois Abbingh, die nu wel weer op schot was met elf treffers, was blij dat ze het net weer makkelijk wist te vinden. „Elke aanval was het raak. Na twee van zulke wedstrijden wil je de keepster met bal en al het doel in schieten”, aldus de topschutter van Oranje die de duels tussen Servië en Denemarken en Noorwegen-Duitsland niet gaat kijken. „Als ik zelf in het veld sta, merk ik weinig van de spanning. Maar zo vanaf de zijkant trek ik dat niet. Ik zal een paar keer op mijn telefoon kijken naar de stand, maar meer ook niet hoor.”

Nederland is door naar de laatste vier als Servië wint. Is dat niet het geval mag Oranje alsnog naar de halve finales als het duel tussen Duitsland en Noorwegen niet in een remise eindigt.