Opnieuw versterkingen voor Red Bull met Mercedes-verleden

Alle vijf hebben ze een verleden bij de motorenafdeling van Mercedes. Eerder stelde Red Bull al Ben Hodgkinson aan als technisch directeur van het zogeheten Powertrains-team. Hij werkte tot voor kort nog voor Mercedes en verlaat die fabriek na twintig jaar.

Red Bull neemt de motoren voor het vlaggenschip en zusterteam AlphaTauri na dit seizoen in eigen beheer, na het stoppen van Honda. De renstal hoopt richting de lancering van de nieuwe motoren in de Formule 1 – gepland in 2025 – een eigen motor te ontwikkelen. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde vorige week al dat het logisch is dat Red Bull rondsnuffelt binnen zijn organisatie, gezien de prestaties van Mercedes in de laatste jaren.

De nieuwe aanwinsten voor het motorenteam van Red Bull zijn Steve Blewett, Omid Mostaghimi, Pip Clode, Anton Mayo en Steve Brodie. Allemaal werkten zij de laatste jaren voor Mercedes.

