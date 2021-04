Super League alweer dood en begraven

Eerder op de avond bevestigde Manchester City dus al de Super League te verlaten en inmiddels hebben Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur en Chelsea het voorbeeld van de club gevolgd.

City was de eerste die er van afzag. „We zijn de formaliteiten gestart om ons terug te trekken”, meldde de koploper van de Premier League. Arsenal bood excuses aan voor het mislukte project. „We hebben een fout gemaakt.” Liverpool: „We dachten dat we in de kopgroep zaten. Dat bleek niet zo te zijn.” Manchester United: „We hebben heel goed geluisterd naar de fans, naar onze politici en naar de aandeelhouders. De enige juiste keuze is om ons terug te trekken.”

De fans van Chelsea vieren feest nadat de club zich terugtrok uit de Super League:

Er zijn nog zes clubs over. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, AC Milan en Internazionale. Daarvan kwamen er eerder op de avond al berichten uit de Spaanse media dat ook Atletico en Barcelona sterke twijfels hebben over hun deelname. Naar verluidt zou Barcelona-voorzitter Joan Laporta de socios, de leden, willen laten stemmen over deze casus voordat er een definitief besluit volgt. De vraag is hoe hij daar in staat nu alle Engelse clubs hun keutel al hebben ingetrokken.