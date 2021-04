Super League stort in: Engelse ploegen trekken zich massaal terug

Eerder op de avond bevestigde Manchester City al de Super League te verlaten en inmiddels hebben Arsenal, Liverpool, Manchester United en Tottenham Hotspur het voorbeeld van de club gevolgd. Chelsea heeft dit nog niet via een officieel statement gedaan, maar kan zich ieder moment in het rijtje voegen. De vertraging heeft vermoedelijk te maken met het feit dat het eerste elftal zojuist nog speelde tegen Brighton & Hove Albion (0-0).

Als Chelsea zijn statement ook voltooid zijn er nog zes clubs over. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, AC Milan en Internazionale. Daarvan kwamen eerder op de avond al naar buiten dat ook Atletico en Barcelona sterke twijfels hebben over hun deelname. Naar verluidt zou Barcelona-voorzitter Joan Laporta de socios, de leden, willen laten stemmen over deze casus voordat er een definitief besluit volgt. De vraag is hoe hij daar in staat nu alle Engelse clubs hun keutel al hebben ingetrokken.