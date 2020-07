Daniël Sprong hoopt op debuut bij NHL-grootmacht

—

— Het is een zeldzaam succesverhaal. Daniël Sprong was zeven jaar toen zijn ouders besloten om samen met hun zoon naar Canada te verhuizen. De jonge Amsterdammer bleek een talentvolle ijshockeyer en Noord-Amerika vormde het perfecte continent voor de ontwikkeling van zijn vaardigheden. Inmiddels is hij zestien jaar verder en heeft hij bijna honderd wedstrijden gespeeld in de NHL, de beste ijshockeyleague ter wereld. Begin volgende maand wordt de competitie eindelijk hervat en hoopt Sprong zijn debuut te maken voor zijn nieuwe club: grootmacht Washington Capitals.