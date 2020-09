Nederlandse clash in Rome van de baan: Arantxa Rus onderuit

De 29-jarige Rus, de nummer 71 van de wereld, moest met 6-3 6-3 haar meerdere erkennen in de Tsjechische Marketa Vondrousova. Rus deed zichzelf de das om. De Nederlandse benutte slechts twee van haar zestien breekpunten. In de tweede set verloor ze games op een rij na een 3-1 voorsprong.

Na een uur en 58 minuten benutte haar tegenstandster, de mondiale nummer 19, op eigen service haar eerste wedstrijdpunt. In de laatste fase van de wedstrijd liet met name de forehand van de strijdende Rus het afweten

Bij winst had Rus de volgende tegenstandster kunnen worden van Kiki Bertens, die het later op de dag opneemt tegen de Sloveense Polona Hercog. Het is de eerste officiële partij voor de de 28-jarige geboren Wateringse sinds ze in februari voor het laatst in actie kwam op de WTA Tour.

Toch sterk toernooi

Rus, afkomstig uit de kwalificaties, had al drie duels op een rij gewonnen in Rome. In de openingsronde boekte ze een knappe zege op de Poolse Iga Swiatek.