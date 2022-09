VIDEO UFC-vechter zorgt ondanks lugubere hoofdwond voor bizarre comeback

Al vroeg in de eerste ronde greep de dokter in, nadat Rodrigues een enorme snee had. Gehavend en wel besloot Rodrigues dat hij van opgeven niets wilde weten. Uiteindelijk won hij zelfs nog het gevecht via een technische knock-out, nadat zijn tegenstander steeds meer vermoeid raakte. Na afloop van het gevecht maakte de arts foto’s van de wond van de Braziliaan waarop zelfs zijn slagader boven zijn oog te zien is.

Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Het was overigens niet het enige heftige moment van de avond. Ook bij het gevecht tussen Song Yadong en Cory Sandhagen moest de arts ingrijpen. De Chinees had een grote scheur in zijn wenkbrauw die steeds een stukje verder openscheurde. Na het einde van de vierde ronde vond de ringarts het niet meer verantwoord om verder te vechten.

Let op: ook hier kunnen de beelden als schokkend worden ervaren.

Mexicaanse bokser Álvarez behoudt zijn wereldtitels

De Mexicaanse boksvedette Saúl "Canelo" Álvarez behoudt zijn vier wereldtitels bij de supermiddengewichten. De 32-jarige Álvarez versloeg in Las Vegas zijn Kazachse rivaal Gennady Golovkin op punten.

Beide boksers stonden voor de derde keer tegenover elkaar in de ring. In september 2017 eindigde een eerste duel onbeslist, een jaar later was Álvarez de beste.

Voor Álvarez was de overwinning een opsteker nadat hij in mei pas voor de tweede keer in zijn loopbaan een partij had verloren. Dat was tegen de Russische lichtzwaargewicht Dmitry Bivol. Zijn eerste nederlaag was in 2013 tegen bokslegende Floyd Mayweather. Voor de 40-jarige Golovkin was het pas zijn tweede nederlaag in 45 partijen. Alleen Álvarez, die wereldkampioen is bij de bonden WBA, WBC, WBO en IBF, slaagde er tot nu toe in hem te verslaan.