Video - Sensationele hole-in-one eenarmige golfer

De Noord-Amerikaan werd geboren met één arm en speelt golf sinds zijn elfde. „Als kind sport was een manier om te laten zien dat alhoewel ik anders ben ook kan presteren als normale mensen. Of hoe ze die mensen ook noemen”, sprak hij tegenover The Desert Sun.

Bij het toernooi in Zuid-Californië worden amateurs toegelaten. Hurtubise was al vaker van de partij, maar zoveel indruk maken als deze editie lukte hem eerder nooit. Profgolfer Troy Merritt liep de eerste ronde aan de zijde van Hurtubise. De Merritt was diep onder de indruk van de fenomenale prestatie van de Canadees. „zoiets moois heb ik nog nooit meegemaakt op een golfbaan”, sprak de Amerikaan.

Bekijk hieronder de schitterende beelden: