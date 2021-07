Eythora Thorsdottir en Lieke Wevers niet naar meerkampfinale

Wevers kwam met haar score van 53,365 nog geen vier tiende van een punt te kort en staat nu eerste op de reservelijst voor de finale van donderdag. Ze had de 32e score, maar in de finale mogen maar maximaal twee turnsters per land uitkomen.

Ook voor Eythora Thorsdottir, net als Lieke Wevers in Rio nog finaliste op de meerkamp, eindigde het toernooi. Zij kwam over vier toestellen uit op een score van 52,899 en is nu tweede reserve. Thorsdottir, dit voorjaar gehinderd door een enkelblessure, werd in Rio negende. Dat is de beste prestatie ooit voor een Nederlandse turnster in de meerkampfinale op de Spelen.

Ook de teamfinale werd bij lange na niet gehaald. In Rio eindigde de ploeg als zevende in de eerste landenfinale ooit voor Nederland op de Spelen. Nu liet het team alleen Spanje achter zich en was de elfde plaats het eindresultaat. Slechts de top 8-landen turnen de finale.

Lieke Wevers toonde zich in de middag nog tevreden over haar optreden, dat finalewaardig leek. „Ik stond er goed in. Je hebt heel lang naar zo’n wedstrijd toegewerkt. Ik heb altijd de focus op mezelf gehouden, me niet laten afleiden. Je moet het doen met wat je krijgt. Het was een moeilijk jaar.” Coach en vader Vincent Wevers werd, als gevolg van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het verleden, door gymnastiekbond KNGU geweerd uit de olympische coachingstaf. Behalve zijn dochters coacht hij normaal ook Vera van Pol, het vierde teamlid.

Ook Thorsdottir was zonder eigen coach in Tokio. De turnsters waren bijzonder ongelukkig met de maatregelen, die voortkwamen uit bekentenissen van oud-turnsters over meerdere coaches. Het leidde tot een cultuuromslag bij de bond, waarvan zij zich slachtoffer voelen. „Het is een keuze zwaar onder de maat”, zei Lieke Wevers eerder in de week. „Maar ik wil het waardig afmaken. Wie wint ermee als we niet waren gegaan?”