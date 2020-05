France Football: Voorzitter PSG meest invloedrijk in voetbal

De Qatarees voert een imposant lijstje aan, waar ook een handvol makelaars zich tussen de prominente namen mengen.

In de top 50 van het tijdschrift staan de personen of instanties opgelijst van wie de daden en beslissingen het meeste impact hebben op het mondiale voetbal. PSG-voorzitter Al-Khelaïfi komt hier als prominentste figuur in voetballand uit. Naast zijn ambt als voorzitter van PSG, is hij ook lid van het uitvoerend comité van de UEFA en zetelt Al-Khelaïfi in de BeIN Media Group.

Cristiano Ronaldo volgt op plek twee en Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, maakt de top 3 volledig. Aan makelaars geen gebrek in de lijst: de Portugees Jorge Mendes staat op 5 en Mino Raiola is zeventiende.

Opvallend: ook de Zwitserse justitie staat nog net in de top 10. Het gerecht in Zwitserland oordeelde in het verleden over rechtszaken omtrent corruptie en omkoping in de hoogste regionen van het mondiale voetbal.

De top-20 volgens France Football:

1. Nasser Al-Khelaïfi - Voorzitter Paris Saint-Germain

2. Cristiano Ronaldo - Juventus

3. Gianni Infantino - Voorzitter FIFA

4. Jürgen Klopp - Trainer Liverpool

5. Jorge Mendes -Makelaar

6. Andrea Agnelli - Voorzitter van Juventus

7. Lionel Messi -FC Barcelona

8. Florentino Pérez - Voorzitter Real Madrid

9. Megan Rapinoe - Voetbalster Verenigde Staten

10. Zwitserse justitie

11. Brian Roberts - CEO Comcast

12. Pep Guardiola - Trainer Manchester City

13. Aleksander Ceferin - UEFA-voorzitter

14. Adidas-Nike - Sportmerken

15. Richard Masters - Premier League-chief executive

16. Neymar Jr. - PSG

17. Mino Raiola - Makelaar

18. Zinédine Zidane - Trainer Real Madrid

19. XI Jinping- Chinese president

20. Kylian Mbappé - PSG