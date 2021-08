‘Jeffrey van As moet veld ruimen bij Roda JC’

De voormalige td van ADO Den Haag en NAC Breda zette vorig seizoen een compleet nieuw team neer, dat onder leiding van trainer Jurgen Streppel de play-offs wist te halen en daarin De Graafschap uitschakelde alvorens zelf uitgeschakeld te worden door NEC.

De club leek onder de nieuwe eigenaren eindelijk in rustig vaarwater te zijn gekomen na alle overnameperikelen van de afgelopen jaren met onder anderen de Mexicaanse luchtfietser Mauricio Garcia de la Vega, maar het is weer helemaal mis in Kerkrade. Roda JC is weer in de ban van een machtsstrijd, waarbij rvc-voorzitter Joop Janssen de touwtjes nadrukkelijk naar zich toetrekt en daarmee veel weerstand oproept. Van As is in die machtsstrijd het volgende slachtoffer, tot grote ontzetting van de achterban van Roda JC, die zich op sociale media nadrukkelijk roert en roept om het aanblijven van Van As.